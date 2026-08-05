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Тренер «Локомотива» Галактионов: нам нужно поймать нити игры и игровой импульс

Тренер «Локомотива» Галактионов: нам нужно поймать нити игры и игровой импульс
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:4 пен.). Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

— Я бы отметил разум, хладнокровие и игру в средней линии Еремеева. Ребята не стушевались, вышли и потихонечку показывают, что они конкурентоспособны. То, что они могут нам помогать, это видно.

— Как команда отреагировала на результат? Понятно, что хотелось победить, но, когда ты возвращаешься в такой матч, это может быть даже важнее, чем победить в серии пенальти.
— Полностью с вами согласен. Сегодня психологическое состояние очень важно. Нам нужно поймать нити игры и игровой импульс. Понятно, что мы в ручном режиме ищем определённые связки в силу разных обстоятельств. Сегодня было очень важно переломить игру, показать характер, чтобы ребята почувствовали, что это тот «Локомотив», который в том сезоне завоевал бронзу, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

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