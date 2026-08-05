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Алексей Батраков обратился к болельщикам «Локомотива» после поражения от ЦСКА

Алексей Батраков обратился к болельщикам «Локомотива» после поражения от ЦСКА
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков обратился к поклонникам клуба после поражения от ЦСКА (1:1, 4:5 пен.) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

«Добрый вечер. Спасибо, что пришли сегодня поддержать нас. Хочется сказать, что мы извиняемся сейчас за результаты, которые показываем в эти три тура. Мы тоже переживаем. Нас, как и вас, это не устраивает. У нас сейчас нет ни одного безразличного игрока в команде, я вам клянусь и говорю, что все переживают, мы стараемся на каждой тренировке, чтобы радовать вас своей игрой, победами.

И я хочу надеяться, что мы вернём эту стезю побед. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Это ценно для нас и это самое главное, что есть в футболе. Спасибо, вы лучшие», — сказал Батраков болельщикам на стадионе в видео, опубликованном в телеграм-канале «Локомотива».

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