Алексей Батраков обратился к болельщикам «Локомотива» после поражения от ЦСКА

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков обратился к поклонникам клуба после поражения от ЦСКА (1:1, 4:5 пен.) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Добрый вечер. Спасибо, что пришли сегодня поддержать нас. Хочется сказать, что мы извиняемся сейчас за результаты, которые показываем в эти три тура. Мы тоже переживаем. Нас, как и вас, это не устраивает. У нас сейчас нет ни одного безразличного игрока в команде, я вам клянусь и говорю, что все переживают, мы стараемся на каждой тренировке, чтобы радовать вас своей игрой, победами.

И я хочу надеяться, что мы вернём эту стезю побед. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Это ценно для нас и это самое главное, что есть в футболе. Спасибо, вы лучшие», — сказал Батраков болельщикам на стадионе в видео, опубликованном в телеграм-канале «Локомотива».