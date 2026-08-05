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Фанаты «Локомотива» скандировали оскорбительный заряд в адрес Баринова в матче с ЦСКА в КР

Фанаты «Локомотива» скандировали оскорбительный заряд в адрес Баринова в матче с ЦСКА в КР
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Фанаты «Локомотива» скандировали оскорбительный заряд в адрес полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова во время матча 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между командами. Встреча завершилась победой армейцев – 1:1 (5:4 пен.). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена». В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

Фанаты железнодорожников во время матча скандировали: «Оле, ола, что сделал ты, Димон. Был когда-то капитаном, а запомнишься говном».

Ранее Баринов выступал за «Локомотив» и являлся капитаном железнодорожников.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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