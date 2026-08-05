Фанаты «Локомотива» скандировали оскорбительный заряд в адрес Баринова в матче с ЦСКА в КР

Фанаты «Локомотива» скандировали оскорбительный заряд в адрес полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова во время матча 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между командами. Встреча завершилась победой армейцев – 1:1 (5:4 пен.). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена». В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля.

Фанаты железнодорожников во время матча скандировали: «Оле, ола, что сделал ты, Димон. Был когда-то капитаном, а запомнишься говном».

Ранее Баринов выступал за «Локомотив» и являлся капитаном железнодорожников.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).