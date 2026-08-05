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Защитник «Локомотива» Сильянов прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Кубка России

Защитник «Локомотива» Сильянов прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Кубка России
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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов поделился эмоциями от поражения в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. По ходу встречи красно-зелёные уступали со счётом 0:1, но в концовке смогли вернуть равенство на табло благодаря голу Сильянова, однако в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 5:4.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

— Расстройства от пенальти нет, я что, пенальтист, что ли? Пенальти — это лотерея. В первом тайме получилось вытащить мяч из пустых ворот, а во втором ещё и забил.

— За счёт чего удалось переломить ход матча?
— В первом тайме ребята немного не вошли [в игру], кто давно не играл, не смогли справиться с таким темпом. Сделали замены, начали играть активнее. Второй тайм получился намного лучше. По такой игре набрали очко, только положительные эмоции могут быть, — сказал Сильянов в эфире «Матч ТВ».

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