Защитник «Локомотива» Сильянов прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Кубка России

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов поделился эмоциями от поражения в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. По ходу встречи красно-зелёные уступали со счётом 0:1, но в концовке смогли вернуть равенство на табло благодаря голу Сильянова, однако в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 5:4.

— Расстройства от пенальти нет, я что, пенальтист, что ли? Пенальти — это лотерея. В первом тайме получилось вытащить мяч из пустых ворот, а во втором ещё и забил.

— За счёт чего удалось переломить ход матча?

— В первом тайме ребята немного не вошли [в игру], кто давно не играл, не смогли справиться с таким темпом. Сделали замены, начали играть активнее. Второй тайм получился намного лучше. По такой игре набрали очко, только положительные эмоции могут быть, — сказал Сильянов в эфире «Матч ТВ».