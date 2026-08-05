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«Это кошмар». Бубнов назвал «сумасшедший сюрприз» по итогам 2-го тура РПЛ

«Это кошмар». Бубнов назвал «сумасшедший сюрприз» по итогам 2-го тура РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал «сумасшедшим сюрпризом» матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» чуть не упустил победу над «Факелом» из-за двух пропущенных мячей в концовке встречи (3:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

«Сюрприз вообще сумасшедший был в Краснодаре. Разве можно? 3:0 вести, с таким преимуществом, да ещё «Факел» пенальти не забил. Это кошмар. Не случайно Мусаев в конце не радовался. Причём во втором тайме они выпустили футболистов, которые игроки стартового состава, на которых они рассчитывают. И так погореть… Это кошмар», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После двух матчей в чемпионате России «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо» набрали по шесть очков и возглавляют турнирную таблицу.

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