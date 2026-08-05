Бориско тащил пенальти, Гаич прятал мяч под футболку и смеялся. Фото победы ЦСКА

4 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Локомотив» принимал ЦСКА. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов. Основное время встречи завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти точнее оказались армейцы — 5:4.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 40-й минуте Матеус Рейс вывел красно-синих вперёд. На 90+2-й минуте Александр Сильянов забил ответный мяч. В серии пенальти удар Сильянова парировал дебютировавший за армейцев вратарь Максим Бориско.