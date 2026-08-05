«Зенит» сделал запрос по трансферу опорника «Флуминенсе» после отказа Данило — Globo

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Флуминенсе» Эркулеса. Как сообщает издание Globo, сине-бело-голубые нацелились на 25-летнего опорника после отказа от хавбека «Ботафого» Данило, который ранее публично призвал свой клуб не продавать его в Россию.

По данным источника, сине-бело-голубые сделали первый запрос по ситуации с игроком, чтобы узнать о его готовности к переходу.

Эркулес выступает за «Флуминенсе» с января прошлого года. По данным СМИ, его переход из «Форталезы» полтора года назад обошёлся клубу в € 4,55 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.