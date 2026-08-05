«Грубейшая ошибка». Бубнов — об эпизоде с победным голом «Спартака» в матче с «Ахматом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об эпизоде с победным голом «Спартака» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). На 90+1-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил со штрафного, пробив руки вратаря Георги Шелии.

«Такой же мяч пропустил на чемпионате мира Акинфеев, когда с корейцами играли. Мяч летит, мяч не очень сильный. Ну, нельзя его так ловить, если вратари классные. Нужно, чтобы он у тебя не проскочил. А здесь грубейшая ошибка. И что? Как после этого что-то про Черчесова говорить? Плохой тренер, что ли? Вопрос в том, оставит ли он его [Шелию] в воротах или нет, потому что там молодой неплохой», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».