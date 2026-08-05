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«Грубейшая ошибка». Бубнов — об эпизоде с победным голом «Спартака» в матче с «Ахматом»

«Грубейшая ошибка». Бубнов — об эпизоде с победным голом «Спартака» в матче с «Ахматом»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об эпизоде с победным голом «Спартака» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). На 90+1-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил со штрафного, пробив руки вратаря Георги Шелии.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Такой же мяч пропустил на чемпионате мира Акинфеев, когда с корейцами играли. Мяч летит, мяч не очень сильный. Ну, нельзя его так ловить, если вратари классные. Нужно, чтобы он у тебя не проскочил. А здесь грубейшая ошибка. И что? Как после этого что-то про Черчесова говорить? Плохой тренер, что ли? Вопрос в том, оставит ли он его [Шелию] в воротах или нет, потому что там молодой неплохой», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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