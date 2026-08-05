Результаты матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 4 августа

Вчера, 4 августа, прошли матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы на 4 августа (время московское):

«Ларн» (Северная Ирландия) — «Иберия 1999» (Грузия) — 0:0;

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Эгнатия» (Албания) — 3:1.

Встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027 проходят с 4 по 13 августа.

Действующим победителем Лиги Европы является английская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона бирмингемцы обыграли «Фрайбург» со счётом 3:0 на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, Турция.