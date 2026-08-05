Игорь Шалимов: футболисты «Акрона» мучаются на поле и не знают, что делать

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре «Акрона».

«Футболисты «Акрона» мучаются на поле и не знают, что делать. В матче с «Ростовом» у них было 28 потерь мяча на своей половине, и после этих потерь им забили три гола. Я не считаю, что игроки сливают тренера, но нынешняя схема игры с переходом в атаку через пас стала для них мучением. Они не принимают её. Они не могут выполнить задачу, которую им ставит главный тренер. Но думаю, что Благоевич продолжит настаивать на этой схеме игры», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги тольяттинцы разгромно уступили «Зениту» (0:5), во 2-м — проиграли «Рубину» (1:2), а в 1-м туре Фонбет Кубка России потерпели поражение от «Ростова» (0:4).