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«Не совсем согласен». Форвард ЦСКА Мусаев — о победе в дерби с «Локо» в Кубке России

«Не совсем согласен». Форвард ЦСКА Мусаев — о победе в дерби с «Локо» в Кубке России
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о победе своей команды в матче 1-го тура группового этапа Кубка России сезона-2026/2027. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счётом 1:1 (5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

— Почему получились два разных тайма?
— Я не совсем согласен, мы провели два ровных тайма, во втором тайме у нас тоже были моменты. Да, в конце «Локомотив» устроил навал и свой заслуженный мяч забил. Эта была игра двух хороших команд, поэтому матч получился таким напряжённым. Это просто счастье, когда наша трибуна у нас за спиной, невозможно выйти незаряженным, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).

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