«Не совсем согласен». Форвард ЦСКА Мусаев — о победе в дерби с «Локо» в Кубке России

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о победе своей команды в матче 1-го тура группового этапа Кубка России сезона-2026/2027. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счётом 1:1 (5:4 пен.).

— Почему получились два разных тайма?

— Я не совсем согласен, мы провели два ровных тайма, во втором тайме у нас тоже были моменты. Да, в конце «Локомотив» устроил навал и свой заслуженный мяч забил. Эта была игра двух хороших команд, поэтому матч получился таким напряжённым. Это просто счастье, когда наша трибуна у нас за спиной, невозможно выйти незаряженным, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).