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«Давайте жить сегодняшним днём». Галактионов высказался о трансферной ситуации в «Локо»

«Давайте жить сегодняшним днём». Галактионов высказался о трансферной ситуации в «Локо»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мыслями о трансферной кампании клуба в лето 2026 года.

— Ожидаются ли трансферы в клуб?
— Если будет готовый вариант, который усилит команду, то мы не откажемся.

— Сложная ситуация: игроки покидают команду, а новые не приходят.
— Давайте будем жить сегодняшним днём. Мы рады ребятам, которые сейчас в «Локомотиве». Наши воспитанники. Они приносят огромную пользу — команде, клубу, российскому футболу. Что касается трансферных переговоров: я ими не занимаюсь. Сложно везде и на всех этапах. Даже когда у тебя есть большая обойма, ей надо управлять, и когда у тебя обоймы этой нет, из такого положения тоже надо выходить. В текущей ситуации на данный момент надо делать правильные шаги. Будем стараться, — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» завершил прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Текущую кампанию железнодорожники начали, набрав одно очко в двух стартовых матчах лиги, а также уступили в серии 11-метровых в матче 1-го тура Кубка России с ЦСКА (1:1, 4:5 пен.).

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