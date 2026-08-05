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«Родина» была цельным организмом». Никитин — о матче московского клуба с «Рубином»

«Родина» была цельным организмом». Никитин — о матче московского клуба с «Рубином»
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Бывший футболист «Уфы» и волгоградского «Ротора» Алексей Никитин высказался о матче Кубка России между «Родиной» и «Рубином» (0:5).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
5 : 0
Рубин
Казань
1:0 Абдусаламов – 13'     2:0 Абдусаламов – 51'     3:0 Егорычев – 59'     4:0 Гарибян – 78'     5:0 Максименко – 85'    

«В этом матче «Родина» была цельным организмом — это то, чего у них не было в первых двух турах РПЛ. В чемпионате у них часто возникали ситуации, когда пятерка игроков обороны пытается сдержать натиск соперников. Защитники махали руками и просили: «Помогите нам». А их нападающие стояли и смотрели. На этот раз у «Родины» было хорошее взаимодействие между линиями. Победа одержана по делу. «Родина» провела почти идеальный матч, а «Рубин» не был похож на себя», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» потерпел разгромное поражение от «Родины» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:5).

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Комментарии
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