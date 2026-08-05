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Тренер «Локомотива» рассказал о состоянии Руденко и Ненахова после дерби с ЦСКА

Тренер «Локомотива» рассказал о состоянии Руденко и Ненахова после дерби с ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил ситуацию с повреждениями игроков красно-зелёных — форварда Александра Руденко и защитника Максима Ненахова. Руденко был заменён на 31-й минуте матча 1-го тура Кубка России с ЦСКА (1:1, 4:5 пен.). Ненахов провёл на поле всю игру.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

— Какая информация по здоровью Руденко и Ненахова?
— Что касается Руденко: был болезненный удар колено в колено. Сейчас медицинский штаб оценит, будет ли внутренняя гематома или нет. Посмотрим, насколько он сможет восстановиться к матчу с «Акроном». Что касается Ненахова: у него был спазм. Врачи оперативно отреагировали, провели массаж, и ему удалось выйти по ходу второго тайма. Если стратегически смотреть, можно было одну замену тянуть до конца, как это обычно бывает, на фоне каких-то травм и повреждений, и в концовке кого-то выпускать. Но мы очень хотели вернуться в игру, спасти её, перевернуть, поэтому все замены исчерпали чуть раньше. В этом и есть характер команды. Когда тяжело, надо через «не могу». Когда нас не так много, надо терпеть, бороться. Да, такое случается в футболе, — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

В следующем туре Кубка соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).

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