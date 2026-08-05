Тренер «Локомотива» рассказал о состоянии Руденко и Ненахова после дерби с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил ситуацию с повреждениями игроков красно-зелёных — форварда Александра Руденко и защитника Максима Ненахова. Руденко был заменён на 31-й минуте матча 1-го тура Кубка России с ЦСКА (1:1, 4:5 пен.). Ненахов провёл на поле всю игру.

— Какая информация по здоровью Руденко и Ненахова?

— Что касается Руденко: был болезненный удар колено в колено. Сейчас медицинский штаб оценит, будет ли внутренняя гематома или нет. Посмотрим, насколько он сможет восстановиться к матчу с «Акроном». Что касается Ненахова: у него был спазм. Врачи оперативно отреагировали, провели массаж, и ему удалось выйти по ходу второго тайма. Если стратегически смотреть, можно было одну замену тянуть до конца, как это обычно бывает, на фоне каких-то травм и повреждений, и в концовке кого-то выпускать. Но мы очень хотели вернуться в игру, спасти её, перевернуть, поэтому все замены исчерпали чуть раньше. В этом и есть характер команды. Когда тяжело, надо через «не могу». Когда нас не так много, надо терпеть, бороться. Да, такое случается в футболе, — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

В следующем туре Кубка соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).