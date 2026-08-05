Тренер ЦСКА объяснил выбор Кисляка капитаном на дерби с «Локомотивом» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, почему полузащитник Матвей Кисляк вышел на поле в матче 1-го тура группового этапа Кубка России сезона-2026/2027 с «Локомотивом» (1:1, 5:4 пен.) с капитанской повязкой.

— Капитанами были два сверстника — Алексей Батраков и Матвей Кисляк. Почему Матвей вышел с капитанской повязкой?

— Перед игрой у меня состоялась хорошая беседа с Лёшей Батраковым, Вадимом Раковым и Мишей Щетининым. Они подошли поздравить меня с назначением, а я сказал им, насколько сильным всё-таки оказалось поколение 2005 года. Я пять лет тренировал ЦСКА 2005 года рождения, и мы постоянно пересекались с Лёшей и другими ребятами из «Локомотива» этого возраста. И я действительно рад, что сейчас они показывают уровень, который позволяет им быть лидерами своих команд и носить капитанскую повязку. Матвей — наш воспитанник, игрок сборной России и один из лидеров команды. Поэтому мы посчитали, что сегодня именно он должен был вывести команду на поле с капитанской повязкой, — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).