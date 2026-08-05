Тренер ЦСКА Игдисамов прокомментировал ситуацию с трансфером нового нападающего

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о ситуации с потенциальным подписанием нового нападающего.

— Ожидаете ли вы нового форварда в ближайшее время?

— Знаю, что ведётся работа по поиску нападающих. Это компетенция спортивного блока. Если никого не найдём, то войдём в сезон с нашими нынешними форвардами — Лусиано Гонду, Тамерланом Мусаевым и Максимом Вороновым. Ничего критичного в этом нет. Будем работать с теми, кто есть. Я не привык жаловаться, — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «армейцы» вышли из переговоров по трансферу нападающего турецкого «Гёзтепе» Жуана Сантоса.