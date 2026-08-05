Игдисамов объяснил, почеу ЦСКА прижался к своим воротам в концовке дерби с «Локо»
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал причину, по которой армейцы прижалась к своим воротам в концовке матча 1-го тура группового этапа Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 5:4 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40' 1:1 Сильянов – 90+2'
— В концовке второго тайма команда прижалась к своим воротам. Почему так получилось?
— Это совокупность факторов. Установка была не прижиматься, а продолжать встречать соперника выше и оказывать давление. Но к концу матча сил на такой объем работы уже не хватало, и «Локомотиву» удалось перехватить инициативу. Ещё их игру освежили замены, — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА.
В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).
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