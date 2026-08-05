Игдисамов объяснил, почеу ЦСКА прижался к своим воротам в концовке дерби с «Локо»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал причину, по которой армейцы прижалась к своим воротам в концовке матча 1-го тура группового этапа Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 5:4 пен.).

— В концовке второго тайма команда прижалась к своим воротам. Почему так получилось?

— Это совокупность факторов. Установка была не прижиматься, а продолжать встречать соперника выше и оказывать давление. Но к концу матча сил на такой объем работы уже не хватало, и «Локомотиву» удалось перехватить инициативу. Ещё их игру освежили замены, — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).