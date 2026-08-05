Тренер ЦСКА раскрыл, о чём общался с болельщиками после дерби с «Локо»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о фанатах армейцев после матча 1-го тура группового этапа Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 5:4 пен.).

«Что сказали фанаты? Они сказали, что были нашим двенадцатым игроком и весь матч гнали команду вперёд. Я с ними полностью согласен и очень благодарен за такую поддержку. Одно дело — играть при заполненных трибунах, и совсем другое — когда стадион пустует. Эмоции совсем другие. Я с большим уважением отношусь к нашим болельщикам и чувствую, что это взаимно. Поблагодарил их за поддержку и за атмосферу, которую они создали, на этом наш разговор и закончился», — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).