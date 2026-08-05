«Сейчас есть ребята, которые нас покидают». Галактионов — о проблемах в «Локо» в сезоне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мыслями о положении красно-зелёных на старте сезона-2026/2027.

— Можете ли вы назвать этот старт сезона самым сложным для вас в «Локомотиве»?

— Сложности бывают на разных этапах. Когда мы приходили в команду, она по разным причинам была в не самом удачном положении, мягко говоря. Игроки приостанавливали контракты, уходили, определённые изменения вносили. Сложности возникают на каждом шагу. Сегодня вот такая ситуация. Из неё надо выходить — всем вместе, внутри, сообща. То, что было в прошлом сезоне, уже история. Понятно, что это не стереть, это надо уважать, ценить, помнить этот труд. К сожалению, сейчас есть ребята, которые нас покидают, но нам внутри необходимо быть вместе, работать, пахать и переламывать эту историю с тем кадровым ресурсом, который у нас есть, — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» завершил прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Текущую кампанию железнодорожники начали, набрав одно очко в двух стартовых матчах лиги, а также уступили в серии 11-метровых в матче 1-го тура Кубка России с ЦСКА (1:1, 4:5 пен.).