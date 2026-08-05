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«Пять тысяч рикошетов, Пиняев в угловой флажок бил». Круговой высказался о победе в дерби

«Пять тысяч рикошетов, Пиняев в угловой флажок бил». Круговой высказался о победе в дерби
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Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России сезона-2026/2027. По итогам 90 минут встречи была зафиксирована ничья — 1:1. Футболист «Локомотива» Александр Сильянов сравнял счет на 90+2‑й минуте, добив мяч после рикошета от штанги. В серии пенальти точнее оказались армейцы — 5:4.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

«Спасибо болельщикам, что пришли, что поддержали. Мы сильнее играли в первом тайме, а во втором играли больше по результату. Не было смысла убегать и создавать атаки. Бориско хорошо проявлял себя в воротах. Если брать последний момент, там вообще пять тысяч рикошетов было, Пиняев в угловой флажок бил, попал кому‑то в голову, мяч — в штангу, и Сильянов подправил. Рад, что у Баринова получилось проявить себя. Думаю, что болельщики его всё равно любят, а то, что они кричали ему после того, как он получил жёлтую карточку, — это некрасиво», — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).

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