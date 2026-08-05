Спортдиректор «Барселоны» прибыл в Мадрид, чтобы начать переговоры по переходу Альвареса

Руководство «Барселоны» предпринимает новые попытки для приобретения нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Как сообщает издание COPE, спортивный директор каталонцев Деку вместе с ассистентом Жоау Амаралом прибыл в Мадрид для проведения переговоров с агентом 26-летнего игрока сборной Аргентины Фернандо Идальго, чтобы разработать план действий по оформлению трансфера.

Отмечается, что Альварес сейчас находится на отдыхе на Ибице после завершения чемпионата мира и должен вернуться к тренировкам в составе «Атлетико» в понедельник, 10 августа. Представители футболиста заявляют о его желании сменить клубную прописку. По словам агентов, Хулиан «хочет лишь защищать цвета «Барселоны» и играть под руководством Ханс-Дитера Флика в следующем сезоне».

Подчёркивается, что каталонский клуб сохраняет в силе своё предложение в размере € 100 млн за переход форварда. Настойчивость игрока побудила Деку отправиться в столицу Испании для продолжения диалога.

При этом руководство «Атлетико» не намерено обсуждать трансфер. Генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль исключил возможность продажи, заявив, что нападающий не уйдёт «и за € 200 млн». Ранее сообщалось, что между сторонами сохраняется напряжённость: мадридцы направили жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на действия сине-гранатовых, начато расследование. Встреча Деку с представителем игрока является важным шагом, однако главной задачей «Барселоны» остаётся поиск возможности начать официальные переговоры с клубом, который пока отказывается от диалога.

В сезоне-2025/2026 нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 120 млн. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2030 года.