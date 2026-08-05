Марк-Андре тер Штеген отреагировал на свой переход из «Барселоны» в «Аякс»

Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген опубликовал пост после перехода в нидерландский «Аякс» из испанской «Барселоны» на правах аренды до конца сезона-2026/2027.

«Отличное начало в Амстердаме, спасибо за тёплый приём! С нетерпением жду начала новой главы вместе со всеми вами в «Аяксе», — написал тер Штеген на своей странице в социальных сетях.

Тер Штегену 34 года. Он защищал цвета «Барселоны» с 2014 года и был одним из капитаном команды. Всего на его счету 423 матча, 416 пропущенных мячей и 176 «сухих» встреч. Вторую часть сезона-2025/2026 он провёл в аренде в «Жироне», однако из-за травмы принял участие лишь в двух матчах.