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Мостовой отреагировал на переход Даку в «Спартак»

Мостовой отреагировал на переход Даку в «Спартак»
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на готовящийся переход форварда «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.

«Как футболист он очень хорош. Что касается его скандальности, то он из другой страны. Они там вправе решать сами, у них свои законы и порядки. Нюансов мы не знаем. В нашем чемпионате я каких-то скандалов с Даку не припомню. У русских футболистов их намного больше.

А трансфер хороший. Вопрос только в том, куда девать других нападающих?» — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее «Рубин» убрал Даку из заявки на сезон. Сообщалось, что московский «Спартак» принял решение активировать опцию выкупа нападающего за € 11 млн.

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