«Имеет полное право». Бубнов — о критике Мостового тренеров, не игравших в футбол

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал на тему отношения бывшего футболиста московского «Спартака» Александра Мостового к тренерам, не игравшим в футбол на профессиональном уровне.

«Я у Бескова спрашивал. Меня этот вопрос тоже волновал еще чёрт-те когда, еще в советские времена. Я говорю: «Константин Иванович, может быть классный тренер, который никогда не был профессиональным футболистом?» Он сказал мне: «Нет. Потому что он не знает нюансов футбола. А то, что он там в институте выучился теории, это всё ерунда».

Но он при этом признал, что, к сожалению, как Мостовой говорит, они есть, никуда не денешься. Но там, говорит, заслуга не столько этих тренеров, сколько игроков. У него были сильные игроки, он налаживал с ними отношения хорошие, как многие наши тренеры делают, которые никогда в футбол не играли.

Но, с другой стороны, обрати внимание: Мостовой еще ни одного тренера не оскорбил или нефутбольного человека. Он просто аргументированно, пускай в резкой форме, пускай постоянно это напоминает и повторяет, но он же не оскорбляет! Это его мнение, он имеет полное право.

А его сплошь и рядом, везде оскорбляют, все подряд. Особенно посетители [сайтов]», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сам Александр Мостовой никогда не работал главным тренером в профессиональных клубах — его тренерский опыт связан с медийными и любительскими клубами.