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«Он провёл очень хороший матч». Галактионов — о Батракове в матче с ЦСКА в Кубке России

«Он провёл очень хороший матч». Галактионов — о Батракове в матче с ЦСКА в Кубке России
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре полузащитника Алексея Батракова в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России-2026/27 с ЦСКА (1:1, пен. — 4:5).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

«Он провёл очень хороший матч — по качеству, по движению. Это как раз подчёркивает его функциональное состояние, играем через два на третий. Это позволяет ему и другим ребятам, которые выходили в прошлых матчах, сыграть и сегодня в основном составе.

Что касается его роли на поле: с учётом всех кадровых моментов мы пробуем в ручном режиме нащупать определённые взаимодействия, связи и оптимальные сочетания, которые могут приносить пользу. Где-то Батраков начинал «восьмёркой», инсайдом играть, когда мы пробовали перейти на 4-3-3. Мы понимаем, что средняя линия нуждается в чуть большем усилении. Сегодня попробовали поставить его выше, с двумя опорными, но, к сожалению, мы увидели, что средняя линия тоже начала уступать и проигрывать», — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

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