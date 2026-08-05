«Он провёл очень хороший матч». Галактионов — о Батракове в матче с ЦСКА в Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре полузащитника Алексея Батракова в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России-2026/27 с ЦСКА (1:1, пен. — 4:5).

«Он провёл очень хороший матч — по качеству, по движению. Это как раз подчёркивает его функциональное состояние, играем через два на третий. Это позволяет ему и другим ребятам, которые выходили в прошлых матчах, сыграть и сегодня в основном составе.

Что касается его роли на поле: с учётом всех кадровых моментов мы пробуем в ручном режиме нащупать определённые взаимодействия, связи и оптимальные сочетания, которые могут приносить пользу. Где-то Батраков начинал «восьмёркой», инсайдом играть, когда мы пробовали перейти на 4-3-3. Мы понимаем, что средняя линия нуждается в чуть большем усилении. Сегодня попробовали поставить его выше, с двумя опорными, но, к сожалению, мы увидели, что средняя линия тоже начала уступать и проигрывать», — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.