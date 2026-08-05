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«Мои игрушки». Роналду показал свой автопарк

«Мои игрушки». Роналду показал свой автопарк
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети выложил фотографии своих автомобилей.

«Мои игрушки 🚀», – написал 41-летний футболист и опубликовал фотографии.

Автопарк Криштиану

Автопарк Криштиану

Фото: из соцсетей Роналду

«Это плоды твоей работы ❤️. И это факт ❤️», – оставила комментарий сестра игрока Катя Авейру.

Автомобили Криштиану

Автомобили Криштиану

Фото: из соцсетей Роналду

В минувшем сезоне 41-летний форвард принял участие в 37 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал три результативные передачи. На ЧМ-2026 португалец отличился трижды в пяти встречах турнира.

Криштиану Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы 2016 года, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных команд, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Также Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

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