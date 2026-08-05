«Мои игрушки». Роналду показал свой автопарк

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети выложил фотографии своих автомобилей.
«Мои игрушки 🚀», – написал 41-летний футболист и опубликовал фотографии.
Автопарк Криштиану
Фото: из соцсетей Роналду
«Это плоды твоей работы ❤️. И это факт ❤️», – оставила комментарий сестра игрока Катя Авейру.
Автомобили Криштиану
Фото: из соцсетей Роналду
В минувшем сезоне 41-летний форвард принял участие в 37 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал три результативные передачи. На ЧМ-2026 португалец отличился трижды в пяти встречах турнира.
Криштиану Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы 2016 года, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных команд, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Также Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча».