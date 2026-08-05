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Винисиус высказался о работе с Моуринью в «Реале». Игрок может перейти в «Арсенал»

Винисиус высказался о работе с Моуринью в «Реале». Игрок может перейти в «Арсенал»
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поделился мыслями о ходе предсезонной подготовки.

«Все прошло очень хорошо. Я познакомился с новым тренером, с новыми игроками, усердно потренировался. Жозе Моуринью хочет, чтобы я оставался таким, каким и был всегда: счастливым, жизнерадостным и играл в свой футбол. Нам нужно хорошо подготовиться физически, чтобы по ходу сезона у нас было меньше травм, и мы могли рассчитывать на каждого футболиста. Вчера у нас было две тренировки, сегодня – одна. Так бывает. Сегодня мы немного позанимались в тренажерном зале и выполнили короткие упражнения, чтобы увеличить нагрузку на ноги.Это была хорошая тренировка, мы очень устали, но теперь пора отдохнуть перед завтрашним днем. Так проходит предсезонная подготовка. Мы должны быть готовы», — приводит слова Винисиуса официальный сайт «Реала».

Ранее стало известно, что «Реал» будет готов выслушать предложения о приобретении Винисиуса Жуниора за сумму от € 150 млн, а лондонский «Арсенал» обозначил игрока в качестве своей приоритетной трансферной цели этим летом.

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