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«Ответственность лежит на мне». Станкович — о поражении «Црвены Звезды» в ЛЧ

«Ответственность лежит на мне». Станкович — о поражении «Црвены Звезды» в ЛЧ
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Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович прокомментировал поражение в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (0:1).

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2026, вторник. 20:30 МСК
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Окончен
1 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Ахмед – 38'    
Удаления: Балтакса – 60' / нет

«Мы должны были ответить на их борьбу и агрессивную игру. Особенно это было заметно в первом тайме, когда нам не удалось сдерживать их в последней трети поля, и мы слишком часто проигрывали подборы и единоборства. Ответственность лежит на мне, потому что именно я готовил команду к матчу и принимал решения. Это была моя идея, но мы просто не смогли должным образом ей соответствовать.

Мы были слишком нервозны — возможно, из-за огромного желания, а возможно, пропущенный гол вселил в нас определённый страх и внес сумятицу. Это должно стать лучше. Мы сделаем выводы из этой игры, сплотимся, ведь впереди нас также ждёт матч чемпионата. Жаль, что здесь нам не удалось забить хотя бы один мяч и отправиться в Белград с ничейным результатом. Но окончательные выводы будем делать после ответной встречи. Благодарю наших болельщиков, которые поддерживали нас до самого финального свистка», — приводит слова Станковича пресс-служба «Црвены Звезды».

Ответная игра между «Црвеной Звездой» и «Хапоэлем» состоится во вторник, 11 августа.

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