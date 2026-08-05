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Месси пожертвовал € 80 000 тыс на помощь пострадавшему от пожаров району в Испании

Месси пожертвовал € 80 000 тыс на помощь пострадавшему от пожаров району в Испании
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сделал денежное пожертвование, чтобы помочь испанской комарке (административно-территориальная единица в Испании, которая находится ниже уровня автономного сообщества и провинции. — Прим. «Чемпионата») Сьерра-Оэсте-де-Мадрид, пострадавшей от лесных пожаров.

Об этом сообщила президент Сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

«Лео Месси пожертвовал € 80 000 тыс на восстановление Сьерра-Оэсте-де-Мадрид.

Хочу поблагодарить его и сказать, что мадридцы ждут его приезда, чтобы поаплодировать ему так, как он того заслуживает 🙌🏻», – написала Исабель Диас Аюсо в соцсети.

На прошедшем чемпионате мира Аргентина с Месси заняла второе место, проиграв в финале Испании.

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