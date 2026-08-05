«Человек, которого оплакивала вся страна, умер в одиночестве». Вальдано — о Марадоне

Бывший нападающий «Реала» и сборной Аргентины Хорхе Вальдано рассказал о своих отношениях с Диего Марадоной.

«Мы были хорошими друзьями. Я много раз ездил в Неаполь, он часто приезжал в Мадрид навестить меня, и у нас были очень близкие отношения в сборной. Но, как это случается со многими людьми, в итоге мы немного отдалились друг от друга.

У него была склонность к зависимостям, и это сбило его с пути. С пятнадцати лет к нему относились как к Богу, а это очень трудно выдержать. Скажем так, проще закончить как Марадона, чем как Месси, который гораздо спокойнее и находит пристанище в семье. Диего со своей зависимостью, которую он сам признавал, в конечном итоге превратил свою жизнь в полный хаос. Он не заслужил такого конца, он умер слишком молодым.

Самый болезненный парадокс заключается в том, что человек, которого оплакивала вся страна, умер в одиночестве», – приводит слова Вальдано A Bola.

За свою карьеру Диего Марадона становился чемпионом Аргентины (1981), обладателем Кубка (1983) и Суперкубка Испании (1983), чемпионом Италии (1987, 1990), обладателем Кубка (1987) и Суперкубка Италии (1990), а также обладателем кубка УЕФА (1989). В составе национальной сборной Марадона выиграл чемпионат мира – 1986.