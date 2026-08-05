Тренер «Юнайтед» покинул клуб. До старта сезона — месяц

Главный тренер женской команды «Манчестер Юнайтед» Марк Скиннер покинул свой пост за месяц до начала нового сезона Суперлиги, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Скиннер провел в ЖФК «Манчестер Юнайтед» пять лет. Решение об уходе 43-летнего тренера было принято по взаимному согласию сторон. В апреле он жаловался на недостаточные инвестиции в состав.

«Марк четырежды выводил нашу команду в финалы национальных кубков за четыре сезона, завоевав первый в истории клуба крупный трофей в женском футболе — Кубок Англии 2024 года.

За время его работы «Манчестер Юнайтед» также занял второе место в женской Суперлиге сезона 2022/2023, обеспечив первую в истории квалификацию в женскую Лигу чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне команда впервые вышла в финал Кубка лиги и в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Марк уходит, внеся значительный вклад в развитие женской команды. Клуб выражает ему искреннюю благодарность за профессионализм, преданность и самоотверженность на протяжении всего времени работы и желает всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что новый сезон женской Суперлиги стартует через месяц — 4 сентября.