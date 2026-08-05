«Впервые в этом сезоне я доволен ими хотя бы на 50%». Волков — о защите «Родины»

Вратарь «Родины» Сергей Волков прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (5:0).

«Это была тяжёлая игра, в том числе и для меня как вратаря. По такой игре ты всё время находишься в ожидании. Хочу похвалить нашу оборону. Ребята очень хорошо сыграли. Наверное, впервые в этом сезоне я доволен ими хотя бы на 50%. Конечно, нам есть, куда расти и в чём прибавлять», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

В следующем туре Кубка России «Родина» встретится дома с «Оренбургом» 18 августа.