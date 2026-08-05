«Впервые в этом сезоне я доволен ими хотя бы на 50%». Волков — о защите «Родины»
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Вратарь «Родины» Сергей Волков прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (5:0).
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
5 : 0
Рубин
Казань
1:0 Абдусаламов – 13' 2:0 Абдусаламов – 51' 3:0 Егорычев – 59' 4:0 Гарибян – 78' 5:0 Максименко – 85'
«Это была тяжёлая игра, в том числе и для меня как вратаря. По такой игре ты всё время находишься в ожидании. Хочу похвалить нашу оборону. Ребята очень хорошо сыграли. Наверное, впервые в этом сезоне я доволен ими хотя бы на 50%. Конечно, нам есть, куда расти и в чём прибавлять», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».
Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».
В следующем туре Кубка России «Родина» встретится дома с «Оренбургом» 18 августа.
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