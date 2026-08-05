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Каррагер: если ты «Манчестер Сити», какой смысл продавать Родри?

Каррагер: если ты «Манчестер Сити», какой смысл продавать Родри?
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался возможном уходе испанского полузащитника Родри из «Манчестер Сити».

«Если ты «Манчестер Сити», какой смысл продавать Родри? Какой в этом смысл? Лучше получить от него ещё один сезон, а потом отпустить бесплатно. Он лучший в мире на своей позиции. Что для «Сити» какие-то € 40 млн?» — приводит слова Каррагера The Standard.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Он перешёл в английскую команду из мадридского «Атлетико» за € 70 млн. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2027 года. Полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года.

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