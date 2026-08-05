Каррагер: если ты «Манчестер Сити», какой смысл продавать Родри?

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался возможном уходе испанского полузащитника Родри из «Манчестер Сити».

«Если ты «Манчестер Сити», какой смысл продавать Родри? Какой в этом смысл? Лучше получить от него ещё один сезон, а потом отпустить бесплатно. Он лучший в мире на своей позиции. Что для «Сити» какие-то € 40 млн?» — приводит слова Каррагера The Standard.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Он перешёл в английскую команду из мадридского «Атлетико» за € 70 млн. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2027 года. Полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года.