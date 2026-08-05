«Когда мы забили третий гол, игра закончилась». Прохин — о матче «Акрон» — «Ростов»

Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался о победе в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном».

«В перерыве матча мы обсудили, что выигрываем в два мяча, а сопернику нужно отыграться. На вторую половину вышли с той же концентрацией и почти ничего не дали создать у своих ворот. Когда мы забили третий гол, игра закончилась. Потом мне удалось забить четвёртый мяч. Я просто попал по воротам и забил», — сказал Прохин в эфире «Матч ТВ».

Помимо «Ростова» и «Акрона», в группе D также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА.

Во 2-м туре Кубка России «Ростов» примет «Локомотив», а «Акрон» сыграет в гостях с ЦСКА. Оба матча состоятся 18 августа.