«Когда мы забили третий гол, игра закончилась». Прохин — о матче «Акрон» — «Ростов»
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Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался о победе в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном».
Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Олусегун – 4' 0:2 Михайлов – 7' 0:3 Азнауров – 50' 0:4 Прохин – 65'
«В перерыве матча мы обсудили, что выигрываем в два мяча, а сопернику нужно отыграться. На вторую половину вышли с той же концентрацией и почти ничего не дали создать у своих ворот. Когда мы забили третий гол, игра закончилась. Потом мне удалось забить четвёртый мяч. Я просто попал по воротам и забил», — сказал Прохин в эфире «Матч ТВ».
Помимо «Ростова» и «Акрона», в группе D также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА.
Во 2-м туре Кубка России «Ростов» примет «Локомотив», а «Акрон» сыграет в гостях с ЦСКА. Оба матча состоятся 18 августа.
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