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5 августа главные новости спорта, плавание, ЧЕ-2026, футбол, трансферы, теннис, ATP, WTA, WWE, хоккей, КХЛ, баскетбол, НБА

Победа ЦСКА в Кубке, поражение Рублёва, уход Гарсии из «Спартака». Главное к утру
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ЦСКА переиграл «Локомотив» по пенальти в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России, Андрей Рублёв сенсационно уступил 281-й ракетке во втором круге «Мастерса» в Монреале, «Спартак» объявил о переходе форварда Ливая Гарсии в «Панатинаикос». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. ЦСКА переиграл «Локомотив» по пенальти в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России.
  2. Андрей Рублёв сенсационно уступил 281-й ракетке во втором круге «Мастерса» в Монреале.
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