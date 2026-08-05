Победа ЦСКА в Кубке, поражение Рублёва, уход Гарсии из «Спартака». Главное к утру

ЦСКА переиграл «Локомотив» по пенальти в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России, Андрей Рублёв сенсационно уступил 281-й ракетке во втором круге «Мастерса» в Монреале, «Спартак» объявил о переходе форварда Ливая Гарсии в «Панатинаикос». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».