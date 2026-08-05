Победа ЦСКА в Кубке, поражение Рублёва, уход Гарсии из «Спартака». Главное к утру
ЦСКА переиграл «Локомотив» по пенальти в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России, Андрей Рублёв сенсационно уступил 281-й ракетке во втором круге «Мастерса» в Монреале, «Спартак» объявил о переходе форварда Ливая Гарсии в «Панатинаикос». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- ЦСКА переиграл «Локомотив» по пенальти в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России.
- Андрей Рублёв сенсационно уступил 281-й ракетке во втором круге «Мастерса» в Монреале.
- «Спартак» объявил о переходе Ливая Гарсии в «Панатинаикос».
- Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали чемпионами Европы в прыжках в воду с вышки 10 м.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 4 августа.
- «Бешикташ» предложил ЦСКА € 20 млн за Кисляка, армейцы требуют € 40 млн — Lüpen Sports
- Калинская вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Торонто, где сыграет со Шнайдер.
- Екатерина Александрова вышла в третий круг «тысячника» в Торонто.
- Соболенко уверенно обыграла Утидзиму во втором круге турнира WTA-1000 в Торонто.
- «Трактор» подпишет контракты с Сошниковым и Жарковым.
- НБА объявила даты старта и финала Кубка НБА — 2026.
- НБА назвала сроки проведения звёздного уикенда — 2027.
- Брок Леснар объявил о завершении карьеры.
- Лига чемпионов УЕФА, третий квалификационный раунд: результаты матчей на 4 августа.
- Результаты матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 4 августа.
Комментарии