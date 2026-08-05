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Во время матча в Бразилии футболист был атакован попугаем

Во время матча в Бразилии футболист был атакован попугаем
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Матч юношеского Кубка Бразилии по футболу между «Фламенго» и «Сеарой» был ненадолго прерван из‑за нападения попугая ара на одного из игроков.

Игра проходила в Терезополисе, эпизод случился на 17‑й минуте встречи: птица пролетела на небольшой высоте рядом с защитником «Фламенго» Валмиром и едва не задела его крылом. Игроку пришлось пригнуться к земле. Рефери ненадолго остановил матч. Арбитр возобновил встречу после того, как птица улетела.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Сеары».

Попугай ара — одна из крупнейших птиц семейства попугаевых. Некоторые виды достигают 90-100 см в длину вместе с хвостом, а размах крыльев может превышать один метр. Несмотря на то, что эти птицы обычно не проявляют агрессию к людям, в период защиты территории или из-за стресса они могут совершать резкие пикирования и пытаться отогнать незваных гостей.

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