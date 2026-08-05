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«Настало время». Блаттер предложил революционное решение по смене Инфантино

«Настало время». Блаттер предложил революционное решение по смене Инфантино
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер предложил назначить на пост главы ФИФА женщину – президента Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс.

Женщины никогда в истории не возглавляли ФИФА.

«Клавенесс заслуживает максимального уважения. Она была единственной, кто всегда занимал чёткую позицию и не следовал мейнстриму [трендам]. Настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина», — написал экс-президент ФИФА.

45-летняя Клавенесс выступала как футболистка с 1997-го по 2011-й, проведя 73 встречи за сборную Норвегии. В 2022 году она была избрана президентом Норвежской федерации футбола.

Ранее издание The Times сообщило, что нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино подвергается сильному давлению со стороны руководства мировых футбольных ассоциаций и может уйти в отставку.

Выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года в Рабате, Марокко.

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