Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 5 августа

Сегодня, 5 августа, состоятся матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 5 августа (время московское):

18:30. «Спартак» – «Оренбург»;

18:30. «Факел» – «Динамо» Москва

20:45. «Краснодар» – «Ахмат»;

20:45. «Зенит» – «Балтика».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).