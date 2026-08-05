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Спартак — Оренбург: во сколько начало матча 1-го тура группового этапа Кубка России 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Оренбург»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 5 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» и «Спартак» начинают свой путь в Кубке России с группы A, где также выступают «Родина» и казанский «Рубин».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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