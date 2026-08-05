«Астон Вилла» ведёт переговоры с «Атлетико» Мадрид по переходу Руджери — Скира

Английская «Астон Вилла» начала активные переговоры о трансфере защитника Маттео Руджери из испанского «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Астон Вилла» предложила Маттео Руджери контракт до 2031 года с повышением зарплаты за переход из «Атлетико» Мадрид. «Вилланы» ведут активные переговоры с «Атлетико» о трансфере левого защитника», — написал Скира.

В сезоне-2025/2026 испанской Ла Лиги 24-летний итальянец Маттео Руджери провёл 26 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Также на его счету 15 игр и три результативные передачи в Лиге чемпионов.