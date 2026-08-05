Владислав Саусь оценил возможность сыграть в матче «Спартака» с «Оренбургом» в КР

Полузащитник московского «Спартака» Владислав Саусь высказался о возможности впервые сыграть в сезоне-2026/2027 в матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 5 августа.

— Групповая стадия Кубка России — отличный шанс получить игровую практику после вынужденной паузы.

— Да, думаю, тренерский штаб серьёзно поменяет состав по сравнению с матчами РПЛ. И это хорошая возможность доказать свою состоятельность. Если получится, то и в чемпионате наверняка буду получать больше игровых минут.

— В какой ты сейчас форме?

— Сборы провёл продуктивно. Очень хочется показать в официальных матчах, на что способен. Надеюсь, уже в среду будет такой шанс, — приводит слова Сауся официальный сайт «Спартака».