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Владислав Саусь оценил возможность сыграть в матче «Спартака» с «Оренбургом» в КР

Владислав Саусь оценил возможность сыграть в матче «Спартака» с «Оренбургом» в КР
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Полузащитник московского «Спартака» Владислав Саусь высказался о возможности впервые сыграть в сезоне-2026/2027 в матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 5 августа.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Групповая стадия Кубка России — отличный шанс получить игровую практику после вынужденной паузы.
— Да, думаю, тренерский штаб серьёзно поменяет состав по сравнению с матчами РПЛ. И это хорошая возможность доказать свою состоятельность. Если получится, то и в чемпионате наверняка буду получать больше игровых минут.

— В какой ты сейчас форме?
— Сборы провёл продуктивно. Очень хочется показать в официальных матчах, на что способен. Надеюсь, уже в среду будет такой шанс, — приводит слова Сауся официальный сайт «Спартака».

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