«Спартак» — «Оренбург»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 5 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Оренбург» и «Спартак» начинают свой путь в Кубке России с группы A, где также выступают «Родина» и казанский «Рубин».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).