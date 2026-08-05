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Челси — Ювентус: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнется в 14:30

«Челси» — «Ювентус»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 5 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся английский «Челси» и итальянский «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге, Китай. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию игры.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 14:30 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» завершил сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 52 очка за 38 матчей. Чемпионом страны стал лондонский «Арсенал» с 85 очками. «Ювентус» финишировал шестым в чемпионате Италии, заработав 69 очков за 38 игр. Первое место в Серии А занял «Интер», который набрал 87 очков.

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