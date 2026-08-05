«Челси» — «Ювентус»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 14:30

Сегодня, 5 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся английский «Челси» и итальянский «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге, Китай. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию игры.

«Челси» завершил сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 52 очка за 38 матчей. Чемпионом страны стал лондонский «Арсенал» с 85 очками. «Ювентус» финишировал шестым в чемпионате Италии, заработав 69 очков за 38 игр. Первое место в Серии А занял «Интер», который набрал 87 очков.