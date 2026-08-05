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Факел — Динамо Москва: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Кубка России начнётся в 18:30 мск

«Факел» — «Динамо» Москва: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 5 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Факел» и московское «Динамо». Игра пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Факел» и «Динамо» начинают свой путь в Кубке России с группы B, где также выступают «Краснодар» и «Ахмат».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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