Спортдиректор «Родины» отреагировал на разгромную победу над «Рубином» в Кубке России
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Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин высказался о победе в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином». «Родина» выиграла со счётом 5:0.
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
5 : 0
Рубин
Казань
1:0 Абдусаламов – 13' 2:0 Абдусаламов – 51' 3:0 Егорычев – 59' 4:0 Гарибян – 78' 5:0 Максименко – 85'
«Можно было ожидать такого итога матча. Сложился лучший сценарий. После двух неудачных игр настал момент раскрепоститься и показать то, что мы умеем. Команда очень сконцентрированно подходила к игре с «Рубином». Мы были вправе рассчитывать на победу, но 5:0 — крутовато, конечно», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Ранее команда потерпела два поражения в стартовых турах чемпионата России — «Родина» проиграла московскому «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4).
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