Спортдиректор «Родины» отреагировал на разгромную победу над «Рубином» в Кубке России

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин высказался о победе в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином». «Родина» выиграла со счётом 5:0.

«Можно было ожидать такого итога матча. Сложился лучший сценарий. После двух неудачных игр настал момент раскрепоститься и показать то, что мы умеем. Команда очень сконцентрированно подходила к игре с «Рубином». Мы были вправе рассчитывать на победу, но 5:0 — крутовато, конечно», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее команда потерпела два поражения в стартовых турах чемпионата России — «Родина» проиграла московскому «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4).