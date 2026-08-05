«Краснодар» — «Ахмат»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 5 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ахмат» и «Краснодар» начинают свой путь в Кубке России с группы B, где также выступают московское «Динамо» и воронежский «Факел».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).