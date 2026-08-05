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Зенит — Балтика: текстовая трансляция матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России начнётся в 20:45 мск

«Зенит» — «Балтика»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 5 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе « Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» и «Зенит» начинают свой путь в Кубке России с группы C, где также выступают самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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