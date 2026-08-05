Игрок «Рубина» Безруков: не думаю, что проводы Даку оставили след на игре с «Родиной»

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о поражении в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московской «Родиной» (0:5).

«Будем разбирать матч с «Родиной» и поймём, в чём дело. В целом, надо исправлять ситуацию. Может быть, где-то вышли расслабленные, может, что-то другое. Разберём, посмотрим теорию. Для всех это стало шокирующим — в раздевалке была тотальная тишина. Конечно, все расстроены. Будем исправляться. В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками за такую игру и счёт. И мы 100% реабилитируемся в следующем матче.

Не думаю, что проводы Даку оставили след на игре с «Родиной». Наверное, просто странный счёт. В первом тайме игра была равная. Момент с пенальти непонятный в ворота «Родины». Забили бы — была бы совсем другая игра. Это когда арбитр VAR пошёл смотреть. Судья обосновал, что наш игрок делал сам движение. Но у него атакующая позиция, он выиграл её — входит в штрафную. И ему наступают на ногу.

В любом случае дальше нужно было наращивать темп. Опять же, какие-то странные голы. То ли мы не привыкли к искусственному полю. Было такое, что как будто слишком пытались играть в комбинационный футбол, особенно во втором тайме, из-за того что проигрывали. Что было следствием кое-каких ошибок и быстрых переходов соперника в атаку. За счёт этого они находили преимущество. Мы смотрели игру с «Ростовом»: «Родина» максимально просто играла. И «Ростов» максимально упростил игру — из-за того, что искусственное поле тяжело контролировать мяч. «Ростов» в этом компоненте был лучше. Этого нам не хватило», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку в ближайшее время может стать игроком московского «Спартака».