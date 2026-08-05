15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов УЕФА, третий квалификационный раунд сезона-2026/2027: расписание матчей на 5 августа

Лига чемпионов УЕФА, третий квалификационный раунд: расписание матчей на 5 августа
Комментарии

Сегодня, 5 августа, пройдёт ряд первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием предстоящих матчей.

Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, 5 августа (время московское):

19:30. «Орхус» – «Сабах»;
21:00. «Фенербахче» – «Штурм».

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша парижане обыграли лондонский «Арсенал». В матче за Суперкубок УЕФА команда Луиса Энрике сыграет с «Астон Виллой».

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Материалы по теме
Топ-события среды: Кубок России, квалификация Лиги чемпионов, водный ЧЕ и теннис
Топ-события среды: Кубок России, квалификация Лиги чемпионов, водный ЧЕ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android