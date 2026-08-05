Лига чемпионов УЕФА, третий квалификационный раунд: расписание матчей на 5 августа

Сегодня, 5 августа, пройдёт ряд первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием предстоящих матчей.

Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, 5 августа (время московское):

19:30. «Орхус» – «Сабах»;

21:00. «Фенербахче» – «Штурм».

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша парижане обыграли лондонский «Арсенал». В матче за Суперкубок УЕФА команда Луиса Энрике сыграет с «Астон Виллой».