Владислав Саусь оценил первые полгода в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Владислав Саусь высказался о времени, проведённом в клубе.

— Ты в «Спартаке» уже полгода. Как можешь оценить это время? В первых весенних матчах ты выходил на поле, но потом почти не получал практики. Почему не удалось проявить себя в полной мере?

— После сборов я сыграл в трёх матчах подряд. Два раза вышел на замену, один раз — с первых минут. Но где-то через полторы недели после возвращения из Дубая получил травму голеностопа во время тренировки. Сначала рассчитывали, что лечение займёт около трёх недель, но повреждение оказалось серьёзнее. В итоге оно беспокоило меня до самого конца сезона, тренировался через боль. В этом и вижу главную причину того, что сыграл так мало. В мае два раза вышел на замену в концовках, на этом всё.

— Почему восстановление затянулось?

— С голеностопом всегда непросто. На него приходится вся масса тела, то есть его никак нельзя изолировать. И когда получаешь травму, какое-то время всё равно приходится терпеть. Операция не потребовалась. Решили залечить всё через работу в тренажёрном зале. Так и получилось. Спасибо медицинскому штабу. В отпуске сначала дал ноге отдохнуть, потом приступил к упражнениям. Сейчас могу сказать, что меня уже почти ничего не беспокоит.

— Как перенёс этот период в психологическом плане?

— Конечно, тяжело было работать в зале, крутить велосипед и смотреть через окно, как твоя команда тренируется на поле. Тем более для меня это новый коллектив. Хотелось сразу доказать, что мой трансфер состоялся не зря. Когда было непросто, говорил с близкими, они поддержали. Родители, сестра. Призывали не грустить, ведь от травм никто не застрахован. Желали поскорее вернуться и стать ещё сильнее, — приводит слова Сауся официальный сайт «Спартака».